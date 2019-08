Stand: 27.08.2019 18:30 Uhr

U-Haft nach Attacke mit Säge und Molotow-Cocktail

Nach einem brutalen Angriff in Stade sitzt der 47-jährige mutmaßliche Haupttäter in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen ihn werde unter anderem wegen versuchter Tötung ermittelt. Der Mann soll am Montag einen 30 Jahre alten Mann mit einem Molotow-Cocktail angegriffen haben. Anschließend soll er mit einer Akku-Motorsäge auf den 33-jährigen Begleiter des 30-Jährigen losgegangen sein. Die Hintergründe sind völlig unklar. "Die Personen kannten sich", sagte ein Sprecher NDR.de am Dienstag. Alle kämen aus Stade, seien aber zuvor nicht polizeibekannt gewesen.

Mit Vorsatz auf Auto aufgefahren

Vorausgegangen war laut Polizei eine heftige Auseinandersetzung im Straßenverkehr: Der 47-Jährige, der als Beifahrer seinen 16-jährigen Sohn dabei hatte, war offenbar mehrfach vorsätzlich auf das Auto des 30-Jährigen aufgefahren, in dem der 33-Jährige als Beifahrer saß. Auch der Grund für dieses Verhalten ist laut Polizei nicht bekannt. Auf einem nahegelegenen Parkplatz, den beide Wagen ansteuerten, eskalierte die Situation dann offenbar komplett: Es folgten die Attacke mit dem Brandsatz und der Motorsäge, die der Verdächtige im Kofferraum transportiert haben soll.

Sohn auf freiem Fuß

Die gute Nachricht: Niemand wurde verletzt. Der 33-Jährige konnte sich mit einem Sprung vor der Säge retten und der Molotow-Cocktail zersplitterte, ohne in Flammen aufzugehen. Der 30-Jährige erlitt zwar leichte Verletzungen, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung. Der Sohn des mutmaßlichen Angreifers ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß - obwohl er auch in Erscheinung getreten war und mehrfach gegen das fremde Auto getreten hatte. Das Ergebnis einer Blutprobe bei beiden Verdächtigen stehe derzeit noch nicht fest, so der Polizeisprecher weiter. Am Dienstag seien auch die Wohnung des 47-Jährigen durchsucht worden. Die Ermittlungen dauern an, hieß es.

