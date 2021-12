Stand: 03.12.2021 15:00 Uhr Tochter missbraucht: Vater zu sieben Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Stade hat am Freitag einen 51 Jahre alten Mann aus Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht hat. Der Mann war geständig. Er hat sich bis zum März dieses Jahres insgesamt zwölf Mal an seiner Tochter vergangen. Das Kind war zu der Zeit acht Jahre alt.

