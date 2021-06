Stand: 02.06.2021 12:24 Uhr Theater an der Ilmenau: Wiedereröffnung im Februar 2022

Das Theater an der Ilmenau in Uelzen soll im Februar nächsten Jahres wieder öffnen. Das hat die Stadt Uelzen mitgeteilt. Sie lässt derzeit die Bühnentechnik, die Fassade und das Foyer des Theaters sanieren. Im Zuge der Arbeiten waren Mängel an zwei großen Stahlträgern entdeckt worden. Deshalb könne das Theater noch nicht im Herbst wieder öffnen, wie eigentlich vorgesehen.

