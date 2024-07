Stand: 15.07.2024 08:22 Uhr Streit auf Autobahn eskaliert: Mann schlägt Autofahrerin ins Gesicht

Eine Autofahrerin ist am Freitag mitten auf einer Autobahnauffahrt bei Walsrode (Landkreis Heidekreis) geschlagen worden. Die 33-Jährige wollte nach Polizeiangaben von der A7 auf die A27 in Richtung Bremen wechseln. Beim Einfädeln soll es Unstimmigkeiten mit einem anderen Autofahrer gegeben haben, so die Polizei. Im stockenden Verkehr stoppte dieser vor der Frau und stieg aus seinem Wagen. Anschließend trat er gegen das Auto der 33-Jährigen, öffnete die Fahrertür und schlug ihr mehrmals ins Gesicht. Ein anderer Autofahrer zog den Angreifer von der Frau weg. Die beiden Männer fuhren anschließend weiter auf die A27 in Richtung Bremen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05162) 97 20 zu melden.

