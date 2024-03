Stand: 08.03.2024 08:05 Uhr Streik bei Fricke: Protestieren 2.000 Landmaschinenbauer?

Die Gewerkschaft ver.di hat rund 2.000 Beschäftigte des Landmaschinenherstellers Fricke in Heeslingen bei Zeven (Landkreis Rotenburg) am Freitag zum Streik aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft erreichen, dass die Mitarbeiter nach dem Tarif für den Groß- und Außenhandel bezahlt werden. Wie viele Mitarbeiter sich tatsächlich daran beteiligen, ist nach Angaben der Gewerkschaft unklar. Der Zeitpunkt des Streiks ist nicht zufällig gewählt: Am Wochenende steht bei Fricke eine alljährliche Landmaschinenschau mit großer Zeltparty an. Ver.di will das nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, wie unzufrieden die Belegschaft sei. Es wäre das erste Mal in der 100-jährigen Firmengeschichte des Landmaschinenbauers, dass ein Teil der Belegschaft die Arbeit niederlegen würde.

