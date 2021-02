Stand: 16.02.2021 12:18 Uhr Stellheide: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A1

Bei einem Unfall auf der A1 bei Stellheide (Landkreis Harburg) sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr ein 27-Jähriger gegen 5.30 Uhr nahezu ungebremst auf den Kleintransporter eines 56-Jährigen auf. Der Unfallverursacher gab an, dass ihm plötzlich schwarz vor Augen geworden sei. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Strecke in Richtung Hamburg bis 9.30 Uhr gesperrt werden.

