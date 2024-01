Stand: 25.01.2024 14:41 Uhr Steine auf Züge geworfen: Jüngster Verdächtiger ist elf Jahre alt

Nach Steinwürfen auf Züge am Bahnhof Unterlüß hat die Bundespolizei eigenen Angaben zufolge mehrere Verdächtige ermittelt. Drei Jugendliche und ein Kind sollen am Dienstag einen ICE sowie einen Güterzug im Landkreis Celle mit Steinen beworfen haben. Der Schnellzug wurde dabei nicht beschädigt, bei dem Güterzug brach die Frontscheibe. Die Verdächtigen sind nach Polizeiangaben zwischen elf und 15 Jahren alt. Auf die Jugendlichen kommen Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.01.2024 | 13:30 Uhr