Stand: 03.09.2024 11:38 Uhr Stade mit Klima-Preis ausgezeichnet

Die Stadt Stade will in Zukunft ihre Altstadt emissionsfrei und nachhaltig mit Wärme versorgen. Mit einem Mix aus Biogas, Strom und Umwelt-Wärme sollen viele der alten Gebäude klimafreundlich mit Wärme versorgt werden. Nun wurde das Projekt "Wärmenetz Stader Altstadt" beim niedersächsischen Landeswettbewerb "Klima kommunal" mit einem Preisgeld von 20.000 Euro ausgezeichnet. Die Stadt sei trotz Corona und auslaufender Fördermittel drangeblieben, so die Jury zur Begründung. So sei bereits in diesem Jahr ein Konzept für die Wärmeversorgung der Altstadt vorgelegt worden, mit dem die Stader Altstadt eine der ersten emissionsfreien Altstädte im Norden Niedersachsens werden könne. Der Wettbewerb "Klima Kommunal" wird alle zwei Jahre von den kommunalen Spitzenverbänden und dem niedersächsischen Umweltministerium veranstaltet und würdigt innovative Klimaschutzprojekte.

Weitere Informationen Klimakrise: Wie sicher ist die Küste? Um bis zu drei Meter könnte der Meeresspiegel in den nächsten Jahrzehnten steigen. Was das für die deutsche Küste bedeutet. (16.04.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min