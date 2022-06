Stand: 30.06.2022 08:40 Uhr Stade: Mit Protestschreiben gegen geplanten Surfpark

Eine Initiative stellt sich gegen einen geplanten Surfpark im Landkreis Stade. Sie will heute ein Protestschreiben mit 2.500 Unterschriften von Anwohnern an Stades Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) überreichen. Die Verwaltung hingegen spricht von einem Leuchtturmprojekt, das von den meisten Stadern unterstützt würde. Ein Großteil der formal eingereichten Stellungnahmen sei positiv gewesen, sagt ein Stadtprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Kritiker äußern hingegen Naturschutzbedenken. Dabei gehe es unter anderem darum, dass sie den Wasserverbrauch für die Surfanlage bedenklich finden. Sie befürchten beispielsweise negative Folgen für die umliegenden Äcker. Eine ausreichende Infrastruktur - wie Straßen und Parkplätze - sei ihrer Ansicht nach kaum vorhanden. In knapp zwei Wochen entscheidet der Stader Stadtrat über das Projekt.

Weitere Informationen Surfpark in Stade: Umweltverbände haben Bedenken Der geplante künstliche See verbrauche zu viel Wasser und Energie, so die Kritik. Die Planer widersprechen. (27.01.2022) mehr

