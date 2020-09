Stand: 23.09.2020 10:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sottrum: Canabis-Plantage ausgehoben

Die Polizei hat in Sottrum im Landkreis Rotenburg eine kleine Marihuana-Plantage an einem Wochenendhaus sichergestellt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Polizei erst heute mitteilte, seien bereits am Dienstag insgesamt 129 Pflanzen und fünf Behälter mit getrockneten Pflanzenteilen sichergestellt worden. Der beschuldigte Betreiber der Plantage habe die Vorwürfe eingeräumt.

