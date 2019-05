Stand: 27.05.2019 20:15 Uhr

"So-da-Kran" in Winsen: Langsam bewegt sich was

Seit 2004 ragt ein mehr als 15 Meter hoher Baukran in einem Wohngebiet in Winsen (Landkreis Celle) über die Dächer und dreht sich knatternd im Wind. Weil er nicht genutzt wird und einfach nur so da steht, wird er "So-da-Kran" genannt. Jetzt endlich scheint Bewegung in die Geschichte zu kommen: Die Gemeinde hat dem Grundstückseigentümer nach eigenen Angaben eine Frist gesetzt, den Kran endlich abzubauen. Doch der Mann ließ sie verstreichen und klagte stattdessen gegen den Bescheid der Gemeinde. Die Entscheidung liegt jetzt beim Verwaltungsgericht.

Realer Irrsinn: Der So-da-Kran extra 3 - 22.08.2018 22:50 Uhr Autor/in: Daniel Sprenger Seit 2004 steht in Südwinsen ein Kran einfach nur so herum. Und die Stadt kann nichts machen. So ist es nur der Wind, der den Dauer-Kran geräuschvoll hin und herbewegt.







4 bei 21 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schwer, gegen den Kran vorzugehen

"Das kann allerdings durchaus einige Zeit dauern", erklärt Benjamin von Ahlen aus dem Fachbereich Gemeindeplanung und Tiefbau. Einen Monat? Ein Jahr? Wann genau es zu einer Entscheidung kommen wird, ist nicht zu sagen. Derzeit würden die Akten gesichtet und die Verwaltungsgerichte seien stark ausgelastet. "Bislang war es schwer, rechtlich gegen den Besitzer und seinen Kran vorzugehen", sagt von Ahlen. Am Aufbau hänge keine Werbung und auch die Standfestigkeit sei gegeben. Wo also rechtlich ansetzen, damit der Kran aus der Siedlung verschwinden kann? Die Gemeinde gibt dazu im Moment keine Auskunft. Nur so viel: Man habe einen erfahrenen und guten Anwalt beauftragt. "Ich bin optimistisch, dass wir nun weiterkommen", sagt von Ahlen.

TÜV kommt jedes Jahr

Der Kranbesitzer ist ein privater Bauherr und seit 2004 mit seinem Hausbau nicht wirklich vorangekommen. "Nur die Bodenplatte wurde bislang gegossen", sagt von Ahlen. Es sei schon merkwürdig, sich einen teuren Kran zu kaufen und ihn dann nicht zu nutzen. Aus statischen Gründen darf dieser nicht arretiert werden, so dass er seit seinem Aufbau nur vom Wind bewegt wird. Krähen haben sich eingenistet. "Jedes Jahr ist der TÜV da", so Anwohner Rolf Ebert. "Der macht mal rauf und runter - und dann ist das erledigt."

"Da wo der Kran steht, da wohnen wir"

Nachbarn haben aus Sorge, der Kran könnte nachts unbemerkt auf ihr Haus umkippen, bereits das Schlafzimmer zur anderen Seite des Hauses verlegt, wie Ebert erzählt. Manche würden sogar wegziehen, sagt von Ahlen. Das dürfe nicht sein.

Ein Gutes hat der "So-da-Kran" aber für die Winsener - die Wegbeschreibung für ortsunkundige Gäste fällt nicht schwer: "Da wo der Kran steht, da wohnen wir", sagt Ebert.

Dieses Thema im Programm: extra 3 | 22.08.2018 | 22:50 Uhr