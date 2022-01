Stand: 24.01.2022 13:24 Uhr Schwerlast-Transport sorgt für Verkehrsprobleme auf A1

Autofahrer, die auf der Autobahn A1 in Höhe des Buchholzer Dreiecks in Richtung Bremen unterwegs sind, müssen am Montag mit Problemen rechnen: Die Ausfahrt zur A261 in Richtung Hamburg ist heute noch bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Grund ist nach Angaben der Autobahn GmbH ein fehlgeleiteter Schwerlast-Transport. Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Hamburg werden gebeten, an der Anschlussstelle Rade ab und wieder Richtung Hamburg auf die A1 aufzufahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.01.2022 | 13:30 Uhr