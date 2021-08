Stand: 09.08.2021 11:11 Uhr Schwerer Unfall auf der B4 bei Uelzen - zehn Verletzte

In Uelzen hat sich gestern ein Unfall ereignet, bei dem zehn Menschen teilweise schwer verletzt worden sind. Auf der Bundesstraße 4 war nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Auto eines 75 Jahre alten Mannes in den Gegenverkehr geraten. Ein Fahrer, der mit seiner Familie aus dem Landkreis Lüneburg unterwegs war, konnte demnach einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Sein Wagen wurde herumgeschleudert. Mit einem dahinter fahrenden Auto stieß der Wagen des 75-Jährigen frontal zusammen. Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Mehrere Rettungswagen transportierten die Verletzten in Krankenhäuser. Um abschließend klären zu können, wie die Karambolage sich entwickelt hat, bitten die Beamten um weitere Hinweise von Zeugen.

