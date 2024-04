Stand: 18.04.2024 11:40 Uhr Schutzhütte Amelinghausen: Gemeinderat lehnt Kompromiss ab

Im Streit um die Schutzhütte für Wanderer in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) hat der Gemeinderat am Dienstagabend einen zuletzt gefundenen Kompromissvorschlag abgelehnt. Landrat Jens Böther (CDU) hatte Gemeindedirektor Christoph Palesch (SPD) Mitte März angeboten, die Hütte zu dulden. Dafür hätte sie jedoch unter anderem um die Hälfte verkleinert werden müssen. Das wurde jetzt fraktionsübergreifend und einstimmig abgelehnt. Landrat Böther hat am Dienstag angekündigt, das Gespräch mit Gemeindedirektor Palesch suchen zu wollen. Die Schutzhütte war von der örtlichen Landjugend im Rahmen der landesweiten 72-Stunden-Aktion errichtet worden - allerdings ohne Baugenehmigung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.04.2024 | 06:30 Uhr