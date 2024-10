Stand: 10.10.2024 09:06 Uhr Erntefest Sittensen: 20-Jähriger nach Schlägen schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag wurde ein 20-Jähriger auf dem Festplatz des Erntefests in Sittensen (Landkreis Rotenburg) durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei unterhielt sich der junge Mann mit einem 21-Jährigen, der ihm im Verlauf des Gesprächs unvermittelt ins Gesicht schlug. Der 20-Jährige sei dann zu Boden gegangen und habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Ein 17-Jähriger, der bis dahin nicht beteiligt war, trat laut Polizei anschließend auf das am Boden liegende Opfer ein. Der Mann erlitt eine Fraktur oberhalb des Auges und musste medizinisch versorgt werden, so die Polizei. Diese hat Strafverfahren eingeleitet.

