Stand: 23.12.2024 11:04 Uhr Rotenburg: Unbekannter wirft Böller durchs Fenster in Wohnung

Ein Unbekannter hat in Rotenburg einen Böller durch ein gekipptes Fenster geworfen und den Bewohner leicht verletzt. Der 30-Jährige erlitt durch die Detonation ein Knalltrauma, teilte die Polizei mit. Das Fenster wurde beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. Der Täter floh unerkannt. Die Polizei warnt vor dem leichtsinnigen Umgang mit Feuerwerkskörpern und weist auf empfindliche Strafen und das hohe Verletzungsrisiko hin. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge Freitag gegen 19 Uhr am Berliner Ring in Rotenburg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04261) 94 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min