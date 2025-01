Stand: 28.01.2025 12:59 Uhr Rotenburg: Familienstreit löst SEK-Einsatz aus

Ein Familienstreit hat am Montag in Rotenburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 14-jährige Jugendliche vor einem Wohnhaus mit dem 27 Jahre alten Ex-Partner ihrer Mutter in Streit. Dessen Stiefvater soll dann mit einer Schusswaffe aus dem Haus gekommen sein und die Jugendliche damit bedroht haben, teilte die Polizei mit. Die 14-Jährige konnte flüchten und erstattete gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige. Das Amtsgericht Achim erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss. Ein Spezialeinsatzkommando konnte den 48-jährigen Beschuldigten im Wohnhaus festsetzen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden laut Polizei eine Schreckschusspistole und Munition sichergestellt. Der 48-Jährige war zum Zeitpunkt des Zugriffs alkoholisiert, hieß es von der Polizei. Was hinter dem Streit und der Tat stecke, werde noch ermittelt.

