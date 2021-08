Stand: 22.08.2021 11:45 Uhr Rotenburg: 56-Jähriger stirbt nach Unfall auf der B75

Nach einem Verkehrsunfall in Rotenburg (Wümme) ist in der Nacht zu Sonntag ein 56-jähriger Autofahrer seinen Verletzungen erlegen. Laut einem Polizeisprecher war ein 28-Jähriger gegen 0.55 Uhr mit seinem Transporter auf der B75 aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er frontal mit dem Pkw des 56-Jährigen. Dessen 51-jährige Ehefrau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. Die Bundesstraße musste wegen der Bergungsarbeiten bis in die Morgenstunden gesperrt werden.

