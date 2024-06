Stand: 21.06.2024 08:21 Uhr Riskant überholt? Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall nahe Kirchwalsede (Landkreis Rotenburg) schwer verletzt worden. Auf der K206 habe der 29-Jährige mit seinem Motorrad zwei vor ihm fahrende Autos überholen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er setzte demnach zum Überholen an, beschleunigte und unterschätzte dabei nach Polizeiangaben die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Autos. Bevor er ausscherte, sei er auf das Heck des Autos vor ihm aufgefahren und gestürzt, so die Polizei. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

