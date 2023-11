Stand: 22.11.2023 15:22 Uhr Revision im Prozess gegen Rotenburger Autobrandstifter

Eine Woche nach dem Urteil um die Rotenburger Autobrandstiftungen haben alle drei Verurteilten Revision gegen den Schuldspruch eingelegt. Damit muss sich nun der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen. Wann die Karlsruher Richter das Urteil überprüfen, ist unklar. Das Landgericht Verden hatte die Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren aus dem Landkreis Rotenburg in der vergangenen Woche jeweils zu Haftstrafen von mehr als vier Jahren verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, zwischen Ende Februar 2022 und Mitte Februar 2023 an verschiedenen Orten im Landkreis Rotenburg Autos und Busse angesteckt und damit einen Schaden in Höhe von rund 700.000 Euro verursacht zu haben.

