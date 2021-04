Stand: 16.02.2020 15:28 Uhr Rechte Terrorzelle: Alle Verdächtigen in U-Haft

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zwölf Haftbefehle gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer rechten Terrorzelle erlassen - darunter Tony E. aus der Gemeinde Wriedel im Landkreis Uelzen. Die am Freitag bei Razzien in sechs Bundesländern festgenommenen zwölf Männer sollen Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant haben. Als mutmaßlicher Kopf der Bande gilt nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios und des SWR Werner S. aus Bayern. Er soll mit den anderen Treffen anberaumt und koordiniert haben. Tony E. soll ihn dabei einige Male unterstützt haben. Der 39-Jährige soll zu den vier Festgenommen gehören, die sich zu der eigentlichen Terrorzelle zusammengeschlossen haben. Dem Vernehmen nach war Tony E. den Behörden bislang nicht als Rechtsextremist bekannt.

Links Terrorpläne am Grillfeuer

Hausdurchsuchung in Wriedel

Die Ermittler hatten am Freitag in den frühen Morgenstunden Wohnungen und andere Räume an 13 Orten in Niedersachsen und fünf weiteren Bundesländern durchsucht. Tony E. wurde in einem Privathaus im Wriedeler Ortsteil Brockhöfe festgenommen. Das berichtet die "Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide". Rund 20 Polizisten mit Sturmhauben durchsuchten Haus und Grundstück und transportierten später Akten und andere Dinge ab, wie Nachbarn der Zeitung schilderten.

Videos 1 Min Schlag gegen mutmaßliche rechte Terrorzelle Die Bundesanwaltschaft hat bei einer bundesweiten Razzia vier mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremen Terrorzelle festgenommen - darunter auch ein Mann aus dem Landkreis Uelzen. 1 Min

Mindestens ein "Gefährder" unter den Verdächtigen

Die mutmaßlichen Mitglieder der Terrorzelle wollten laut Bundesanwaltschaft durch Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime bürgerkriegsähnliche Zustände herbeiführen - mit dem Ziel, die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik zu erschüttern und zu überwinden. Sie sollen sich im September vergangenen Jahres zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Nach Informationen von SWR und ARD-Hauptstadtstudio ist unter den Männern mindestens ein "Gefährder-rechts", also eine Person, die von der Polizei bereits als anschlagsbereit eingestuft wurde. Die festgenommenen Männer sind dem Vernehmen nach zwischen 31 und 60 Jahre alt.

