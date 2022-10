Prozessbeginn: Sexuelle Nötigung auf Heimfahrt nach Party? Stand: 14.10.2022 15:00 Uhr In Lüneburg hat der Prozess gegen einen 26-Jährigen begonnen. Er soll eine junge Frau im Auto sexuell genötigt und sie gewürgt haben. Um fliehen zu können, soll sie einen Unfall verursacht haben.

Die junge Frau wollte der Anklage zufolge den heute 26-Jährigen, einen Freund ihres Bruders, im März vergangenen Jahres nach einer spontanen Party in Soltau nach Hause fahren. Doch der betrunkene Mann soll im Auto ein Teppichmesser gezogen haben, die junge Frau damit zu sexuellen Handlungen genötigt und sie massiv gewürgt haben. Um sich dem zu entziehen, soll das Opfer das Auto bewusst gegen einen Baum gefahren haben. Zum Prozessauftakt am Freitag äußerte sich der 26-Jährige aus Soltau zu den Vorwürfen.

Angeklagter verweist auf zu viel Alkohol und Erinnerungslücken

Der Angeklagte sagte, dass er sich zutiefst schäme und alles dafür tun würde, um das Geschehene ungeschehen zu machen. An die Tat könne er sich nur bruchstückhaft erinnern, da er vorher viel Alkohol getrunken habe, den er nicht vertragen hätte. Am Tag danach habe ihm sein Vater erzählt, was er gemacht haben soll, sagte der Angeklagte. Er habe das nicht glauben können. Vor Gericht versicherte der 26-Jährige, dass er nie den Vorsatz gehabt habe, die junge Frau zu töten. Seit der Tat habe er keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt und wolle sich helfen lassen. Er sei in psychologischer Behandlung.

Anwältin: Opfer leidet psychisch unter der Tat

Das Opfer erschien am Freitag nicht vor Gericht. Die junge Frau soll am Montag aussagen. Nach Angaben ihrer Anwältin leidet sie psychisch noch massiv unter der Tat. Trotz Gegenwehr habe der Angeklagte nicht aufgehört, sondern weitergemacht, so die Anwältin. Das Urteil im Prozess um schwere sexuelle Nötigung soll am 20. Oktober gesprochen werden.

