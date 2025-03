Proteste gegen AfD-Landesparteitag angekündigt Stand: 06.03.2025 20:53 Uhr Gewerkschaften sowie die "Omas gegen Rechts" haben Demonstrationen gegen den niedersächsischen Landesparteitag der AfD in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) angekündigt.

Dort kommen die AfD-Mitglieder nach Angaben der Partei von Freitag bis Sonntag in der Heidmark-Halle zusammen. Bereits am Freitag wollen die "Omas gegen Rechts" in Bad Fallingbostel protestieren. Laut Pressemitteilung plant die Initiative unter dem Motto "1.500 Meter - 1.500 Menschen" eine Menschenkette vom Kirchberg über die Soltauer Straße bis zur Heidmark-Halle. Treffpunkt ist demnach um 14 Uhr auf dem Kirchplatz.

Neubauer spricht in Bad Fallingbostel

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) organisiert nach eigenen Angaben für Samstag einen Demonstrationszug vom Bahnhof in Bad Fallingbostel zur Heidmark-Halle. Beteiligen wollen sich daran ab 10 Uhr auch örtliche Antifa-Gruppen, wie Pastor Wilfried Manneke für die Initiative "Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus" mitteilte. Neben ihm werde auf der Bühne auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sprechen. Manneke rechnet mit rund 2.000 Teilnehmenden.

