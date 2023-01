Stand: 24.01.2023 09:48 Uhr Polizei sucht Besitzer von Diebesgut im Wert von 220.000 Euro

Im Dezember hatte die Polizei ein mutmaßliches Einbrechertrio festgenommen, kurz nachdem die drei Männer in Ebstorf im Landkreis Uelzen in eine Wohnung eingebrochen sein sollen. Bei anschließenden Durchsuchungen stießen die Beamte auf Diebesgut das aus zahlreichen Beutezügen stammen dürften. Den Wert schätzt die Polizei aus 220.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass mutmaßlichen Diebe zwischen Oktober und Dezember 2022 zugeschlagen haben, und zwar in Munster (Landkreis Lüneburg), Soltau und Hodenhagen (Heidekreis), Uelzen und Ebstorf (Landkreis Uelzen) sowie in Bergen und Faßberg (Landkreis Celle). Jetzt sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Eigentümern. Es handelt sich bei dem Diebesgut um rund 230 Gegenstände, wie Schmuck, Uhren, Bekleidung und Werkzeug. Die Polizei hat online Fotos der gestohlenen Waren veröffentlicht.

