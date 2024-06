Stand: 20.06.2024 13:02 Uhr Polizei nimmt Betrügerin nach Schockanruf in Lüneburg fest

Nach einem Schockanruf bei einer über 90-jährigen Frau hat die Polizei in Lüneburg die Geldabholerin festgenommen. Zuvor hatten Betrüger der Seniorin laut der Polizei am Telefon von einem angeblich durch ihre Tochter verursachten Unfall berichtet. Sie sollte sofort eine Kaution hinterlegen, um zu verhindern, dass ihre Tochter im Gefängnis landet. Als Geld und Schmuck bei der Seniorin abgeholt werden sollten, schnappte die Falle zu. Wer den Ermittlern den Tipp dazu gegeben hat, dazu will sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Die Fahnder konnten vor Ort eine 19-Jährige festnehmen. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintermännern der professionellen Betrügergruppe würden andauern, heißt es von der Polizei.

