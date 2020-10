Stand: 06.10.2020 07:18 Uhr Pfleger ziehen kleinen Kolibri in Walsrode per Hand auf

Im Weltvogelpark Walsrode wird ein kleiner Kolibri derzeit von Pflegern per Hand großgezogen. Seine Mutter hatte sich nicht ausreichend um den Mitte September auf die Welt gekommenen Vogel gekümmert, wie der Park mitteilte. Für zwei weitere Küken fanden sich Ersatzmütter, für eines jedoch nicht. Der kleine Vogel wird nun mit einer Spritze mit Nahrungsbrei aus Fruchtfliegen und Nektar gefüttert. "Das ist ein Fulltime-Job mit 14 Fütterungen am Tag", sagte Parksprecherin Janina Ehrhardt. Ein zwei Gramm schweres Küken der in Südamerika beheimateten Vogelart der Rostbauchamazilien brauche pro Tag die doppelte Menge Nahrung für seine optimale Entwicklung. Die anderen beiden Küken wurden einer Ersatzmutter, deren eigenes Jungtier gerade flügge geworden war, und einer Ersatzmutter, die gerade unbefruchtete Eier im Nest hatte, untergelegt. Diese Weibchen nahmen die Jungtiere gut an. Nach eigenen Angaben beherbergt der Weltvogelpark 4.000 Vögel aus 650 Arten.

