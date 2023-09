Stand: 29.09.2023 10:33 Uhr ÖPNV: Das Wendland bekommt ein neues Tarifsystem

Im Wendland gilt ab Sonntag ein neues Tarifsystem im Nahverkehr. Wie der Landkreis Lüchow-Dannenberg mitteilt, sei ein wesentlicher Bestandteil, dass der Landkreis künftig in fünf Tarifzonen eingeteilt wird. Die bisher nach Fahrtkilometern berechneten Ticketpreise werden einem Kreissprecher zufolge abgeschafft. In dem neuen Tarifsystem können erwachsene Fahrgäste einen ganzen Tag mit einem Ticket für 1,50 Euro in einer der Zonen unterwegs sein. Wer einen Tag lang alle fünf Zonen im Wendland nutzen möchte, der bezahlt dafür fünf Euro. Mit den neuen übersichtlichen Tarifen wolle man ein Angebot schaffen, dass den ÖPNV in Lüchow-Dannenberg attraktiver macht und mehr Menschen dazu bewege, ihn zu nutzen, sagte Landrätin Dagmar Schulz (parteilos).

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.09.2023 | 08:30 Uhr