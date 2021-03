Stand: 28.03.2021 12:07 Uhr Notfall am Steuer - Lkw-Fahrer stirbt auf der A7

Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Freitagnachmittag auf der A7 bei Soltau am Steuer gestorben. Offenbar war ein medizinischer Notfall die Ursache. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann mit seinem Sattelzug in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Soltau-Ost nach rechts von der Fahrbahn abkam und leicht gegen die Außenschutzplanke stieß. Die von anderen Verkehrsteilnehmenden verständigten Polizeibeamten sowie ein Ersthelfer zogen den leblosen Fahrer aus der Fahrerkabine, um mit der Reanimation zu beginnen. Dennoch verstarb der Mann. Ein Mischlingshund, der mit ihm gereits war, wurde durch ein Tierheim in Obhut genommen, nachdem er zuvor einen Polizeibeamten in die Hand gebissen und leicht verletzt hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.03.2021 | 12:00 Uhr