Niedersachsen übernimmt Vorsitz im Elbe-Rat

In Konau (Gemeinde Amt Neuhaus) hat Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Freitag den Vorsitz des Elbe-Rats von Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) übernommen. Bei der Übergabe des symbolischen Staffelstabs sagte Meyer, er wolle in den nächsten drei Jahren unter anderem die Qualität der Elb-Gewässer steigern und den Hochwasserschutz vorantreiben. Der Elbe-Rat entscheidet unter anderem, wie europäische Richtlinien für Gewässer umgesetzt werden können. Alle drei Jahre wandert der Vorsitz durch die zehn Bundesländer, durch die die Elbe und ihre Nebenflüsse fließen.

