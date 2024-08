Stand: 20.08.2024 08:18 Uhr Neu Tramm: Landkreis Lüchow-Dannenberg kauft Flüchtlingsheim

In seiner Sitzung am Montagabend hat der Kreistag des Landkreises Lüchow-Dannenberg beschlossen, die Kaserne in Neu Tramm zu kaufen. Der Kauf soll zehn Millionen Euro kosten. Zudem rechnet der Kreistag mit rund 13 Millionen Euro Sanierungskosten. Es sei aber sinnvoller, in Eigentum zu investieren, sagte Landrätin Dagmar Schulz (parteilos) in der Kreistagssitzung. Vertreter von CDU, UWG und Bürgerliste stimmten für den Kauf. Gegenstimmen kamen aus den Reihen von SPD, Soli, Grüne, AfD und die Basis. Die Kritiker äußerten in der Kreistagssitzung Bedenken, dass der Landkreis sich den Kauf finanziell nicht leisten könne. Derzeit mietet die Kommune die Kaserne Neu Tramm. Der Mietvertrag läuft im kommenden Jahr allerdings aus. Der Landkreis benötigt spätestens dann eine Möglichkeit, Geflüchtete unterzubringen. In der Kaserne Neu Tramm leben derzeit mehr als 100 Geflüchtete. Im vergangenen Jahr hatte sich der Kreistag noch gegen einen Kauf entschieden.

