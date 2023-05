Stand: 19.05.2023 08:38 Uhr Neu Darchau: Landwirtschafts-Quad fährt in die Elbe

In Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist am Donnerstagabend ein landwirtschaftliches Fahrzeug in die Elbe gefahren und vollständig untergegangen. Nach Angaben der Polizei konnte sich der Fahrer des Quads selbst befreien und ans Ufer retten. Die Feuerwehr zog das Fahrzeug aus dem Wasser. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass ein Bedienfehler die Ursache für den Unfall war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.05.2023 | 09:30 Uhr