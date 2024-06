Stand: 22.06.2024 18:13 Uhr Neonazi-Treffen in Eschede: Polizei stellt keine Verstöße fest

Bei einem Treffen von Neonazis der "Jungen Nationalisten" (JN) auf einem Hof in Eschede (Landkreis Celle) hat die Polizei keine strafrechtlich relevanten Verstöße festgestellt. "Für uns ist diese Veranstaltung vom letzten Wochenende damit abgeschlossen", teilte eine Polizeisprecherin am späten Samstagnachmittag mit. Fotografen von "Recherche Nord" hatten von einer Hebebühne aus Aufnahmen der Veranstaltung gemacht - in Absprache mit der Polizei, wie die Sprecherin mitteilte. Nach Erkenntnissen der Polizei waren bei dem Treffen rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort. "Es ging bis in den späten Samstagabend", sagte die Sprecherin. Sie verwies darauf, dass es sich um eine Veranstaltung auf einem privaten Grundstück handelte. "Da gelten andere Bestimmungen." Der Bauernhof gehört der Partei "Die Heimat". Seit vielen Jahren finden dort Versammlungen von Rechtsradikalen statt, etwa bei sogenannten Sonnenwendfeiern oder Erntefeiern.

