Stand: 11.10.2024 14:16 Uhr Zu wenige Händler seit Corona: Martinimarkt in Lüneburg abgesagt

Die Stadt Lüneburg hat den Martinimarkt in diesem Jahr abgesagt. Grund dafür sei, dass sich zu wenige Händlerinnen und Händler angemeldet hätten, heißt es aus dem zuständigen Fachbereich. Normalerweise gab es mehr als 90 Stände auf dem Markt im November. In diesem Jahr haben sich nach Angaben der Stadt Lüneburg nur 17 Händlerinnen und Händler gemeldet. Ein Trend, der sich seit der Coronapandemie fortsetze. "Viele Händler haben mittlerweile ihr Geschäft aufgegeben", sagt Susanne Twesten, Fachbereichsleiterin Ordnung. Ob und in welcher Form der Martinimarkt im kommenden Jahr stattfindet, ist noch nicht klar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg