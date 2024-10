Stand: 30.10.2024 15:33 Uhr Nach mehr als 30 aufgebrochenen Autos: Lüneburger in Haft

Die Polizei hat einen 52-jährigen Mann aus Lüneburg wegen mehrerer Diebstahlserien in Untersuchungshaft genommen. Er soll nach Polizeiangaben in den vergangenen Wochen mehr als 20 Fahrzeuge in Uelzen und mehr als ein Dutzend Autos in Lüneburg aufgebrochen haben. Bei einigen Aufbrüchen war der 52-Jährige auf frischer Tat ertappt worden. Aber erst jetzt habe es wegen Wiederholungsgefahr für einen Haftbefehl gereicht. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten die Ermittler Teile des Diebesguts aus den aufgebrochenen Fahrzeugen finden. Der Mann ist den Angaben zufolge seit Jahrzehnten polizeibekannt, gilt als stark drogenabhängig und sei deswegen immer wieder im Gefängnis gewesen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.10.2024 | 13:30 Uhr