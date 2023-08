Stand: 23.08.2023 12:29 Uhr Nach Insolvenz: Neue Jobangebote für Deerberg-Mitarbeitende

Nach der Insolvenz-Anmeldung des Modeunternehmens Deerberg in Hanstedt-Velgen (Landkreis Uelzen) gibt es bereits zahlreiche Jobangebote für die rund 270 Beschäftigten und zwölf Auszubildenden. Die meisten von ihnen sollen schon zum ersten September freigestellt werden. Nach Angaben eines Sprechers des vorläufigen Insolvenzverwalters haben sich viele interessierte Firmen bereits bei dem Modeunternehmen gemeldet. Zusätzlich will Deerberg Anfang September eine interne Hausmesse veranstalten, um weitere Arbeitgeber zu vermitteln. Das Unternehmen hatte zuvor Insolvenz beim Amtsgericht Uelzen beantragt. Der Betrieb soll im September seine Arbeit einstellen, teilte der Insolvenzverwalter mit. Er organisiert den Abverkauf. Gründe für die Insolvenz seien das generell zurückhaltende Kaufverhalten, die Folgen des Ukraine-Kriegs sowie die schwierige Situation in der Modebranche. Trotz intensiver Bemühungen habe man keinen Investor gefunden, so Geschäftsführer Lars Buschbom.

