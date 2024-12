Stand: 17.12.2024 15:37 Uhr Nach Einbruchserie in Jesteburg: Polizei führt Großkontrolle durch

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle in Jesteburg (Landkreis Harburg) hat die Polizei fast 400 Autos überprüft. Die Beamtinnen und Beamten hatten dabei zum einen Verkehrsdelikte im Blick, wollten zum anderen aber auch den Druck auf Einbrecherbanden erhöhen. "Diese gezielten Kontrollen sind ein wichtiger Baustein unserer Ermittlungsarbeit. Sie helfen uns, neue Erkenntnisse über mögliche Tätergruppen zu gewinnen", so ein Sprecher der Polizei. In der Region gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Wohnungseinbrüche. Während der Kontrolle am Montag leitete die Polizei sechs Strafverfahren ein, unter anderem gegen alkoholisierte Autofahrer und Fahrer ohne Fahrerlaubnis.

