Nach Café-Brand in Buchholz: 18-Jähriger in Untersuchungshaft Stand: 16.04.2025 17:25 Uhr Bei einem Brand in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Montag ein Café stark beschädigt worden. Ein 18-Jähriger ist tatverdächtig. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Stade hatte einen entsprechenden Haftantrag gestellt, sagte ein Sprecher. Am Dienstag erließ ein Richter daraufhin Haftbefehl. Der 18-Jährige sitze seitdem in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte den 18-jährigen Verdächtigen zunächst vorläufig festgenommen. Der Mann aus Buchholz stehe in Verdacht, das Feuer in dem Café gelegt zu haben, so die Polizei. Bisher habe sich der junge Mann zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Videos 1 Min Nach Brand in einem Café in Buchholz: Haftbefehl beantragt In der Nähe des Brandortes war ein geöffneter Benzinkanister gefunden worden. Ein 18-jähriger Mann wird verdächtigt. 1 Min

Verpuffung lässt Fensterscheiben bersten

Die Ermittler gehen davon aus, dass es zuerst zu einer Verpuffung in dem Café in der Buchholzer Innenstadt kam, sagte der Polizeisprecher. Es habe einen lauten Knall gegeben und die Fensterscheiben seien aus dem Rahmen geflogen. Daraufhin sei das Feuer ausgebrochen. In der Nähe des Cafés fanden die Ermittler einen geöffneten Benzinkanister. Weitere Hinweise führten die Polizei zu dem 18-Jährigen. Noch in der Nacht hatten Ermittler die Wohnung des Mannes durchsucht und Beweismittel gesichert.

Keine Verletzten, aber 200.000 Euro Schaden

Der Leitsteille war der Brand kurz nach Mitternacht gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude laut Polizei bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit mehr als 60 Kräften vor Ort. Sie verhinderten, dass sich die Flammen auf angrenzende Häuser ausbreiteten. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 200.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 14.04.2025 | 18:00 Uhr