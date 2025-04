Nach Brand in Walsrode: Ein Toter ist identifiziert

Stand: 11.04.2025 15:55 Uhr

Nach dem Feuer in Walsrode im Heidekreis steht laut Polizei die Identität eines der Toten fest. Bei dem Brand in einem Gebäudekomplex in der Innenstadt waren am Mittwoch zwei Menschen gestorben.