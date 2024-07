Stand: 31.07.2024 10:04 Uhr Molotowcocktail auf Auto geworfen? Polizei ermittelt Verdächtigen

Nach dem Wurf eines Molotowcocktails auf ein Fahrzeug in Selsingen (Landkreis Rotenburg) am Dienstagabend hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann konnte aufgrund von Zeugenaussagen in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses von den Beamten angetroffen werden, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige habe gegenüber der Polizei jedoch keine Aussage zur Tat oder zu einem Tatmotiv gemacht. Ihm wird vorgeworfen, im alkoholisierten Zustand einen Molotowcocktail auf ein parkendes Auto an einer Gaststätte an der Bundesstraße 71 geworfen zu haben. Dabei wurde er laut Polizei von Zeuginnen beobachtet. Anschließend sei der Mann in ein benachbartes Wohngebäude geflüchtet. Das beworfene Auto sei vollständig ausgebrannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.07.2024 | 09:30 Uhr