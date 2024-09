Stand: 08.09.2024 13:26 Uhr Mehrfamilienhaus in Reppenstedt brennt: Ein Mann verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Reppenstedt (Landkreis Lüneburg) ist am frühen Sonntagmorgen ein Mensch leicht verletzt worden. Laut Polizei war das Feuer gegen 4.30 Uhr von einem Bewohner des Hauses gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen seien, hätten zwei Dachgeschosswohnungen in Vollbrand gestanden, so die Polizei. Einer der Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Einsatzkräfte brachten laut Polizei mehrere Bewohner des Hauses sowie umliegender Wohnhäuser in Sicherheit. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Haus ist unbewohnbar. Die Höhe des enstandenen Schadens ist laut Polizei noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min