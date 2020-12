Stand: 07.12.2020 11:35 Uhr Mehr als 40.000 Nutrias in Niedersachsen erlegt

In Niedersachsen sind zwischen April 2019 und April 2020 rund die Hälfte aller in Deutschland erlegten 88.000 Nutrias getötet worden. Das berichtet der Deutsche Jagdverband. Das seien rund 40 Prozent mehr erlegte Tiere als im Vorjahr. Vielerorts ist für die Jagd der Nagetiere, die in Deutschland ursprünglich nicht heimisch waren, eine Ausnahmegenehmigung nötig. Der Wasserverband Ilmenau-Niederung hatte die Bejagung bereits vor zwei Jahren begrüßt, da die Tiere unter anderem Deiche destabilisieren. Naturschützer halten eine Bejagung nur für sinnvoll, wenn sie zum Schutz anderer Arten notwendig erscheint, heißt es zum Beispiel beim NABU in Nordrhein-Westfalen. In ihrer ursprünglichen Heimat Südamerika gelten Nutrias, auch Biberratten genannt, als Delikatesse.

