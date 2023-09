Stand: 25.09.2023 10:20 Uhr Mehr Lärmschutz: Tempolimit in zwei Ortschaften an der B4

An der vielbefahrenen B4 gilt neuerdings in zwei Ortschaften im Landkreis Uelzen ein Tempolimit: In Tätendorf darf die Ortsdurchfahrt ab dieser Woche nur noch mit Tempo 30 befahren werden. Und in Jelmstorf gilt jetzt ebenfalls Tempo 30 – allerdings nur in der Nacht. Angeordnet wurden die neuen Regeln aus Gründen des Lärmschutzes, so die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Eine Bürgerinitiative hatte zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt. Geplant ist außerdem, im kommenden Jahr in beiden Orten Zebrastreifen durch Ampeln zu ersetzen. Damit soll die Unfallgefahr verringert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.09.2023 | 08:30 Uhr