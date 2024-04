Stand: 22.04.2024 11:22 Uhr Mann überfällt Spielhalle in Stade - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Raubüberfall in einer Spielhalle in Stade sucht die Polizei Zeugen. Ein maskierter Mann hatte den Angaben zufolge in der Nacht auf Montag gegen Mitternacht die Spielhalle an der Altländer Straße betreten, einen 22-jährigen Angestellten bedroht und Bargeld gefordert. Anschließend habe der Täter diverse Schubladen und Schränke geöffnet, scheiterte aber beim Versuch, den Tresor zu öffnen. Mit einer geringen Menge Geld aus der Kaffeekasse als Beute, flüchtete der Mann. Das Opfer blieb unverletzt. Laut Polizei soll der Täter 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Der Mann soll bei dem Überfall eine blaue Jeans, weiße Sneaker und eine schwarze Daunenjacke getragen haben. Das Gesicht maskierte er mit schwarzen Tüchern. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 bei der Polizei in Stade melden.

