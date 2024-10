Stand: 15.10.2024 08:54 Uhr Lüneburger Unternehmen webnetz gewinnt Mittelstandspreis

Das Lüneburger Unternehmen webnetz wird am Dienstag mit dem Deutschen Mittelstandspreis ausgezeichnet. Damit würdigt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, eine Organisation von CDU und CSU, Unternehmen, die sich besonders für die Freiheit und die Soziale Marktwirtschaft einsetzen. Die Jury lobt besonders das Engagement von webnetz in der Industrie- und Handelskammer sowie im Start-Up-Beirat Niedersachsen und hebt die Kooperation der Firma mit der Leuphana Universität in Lüneburg hervor. In der Begründung heißt es außerdem, die Online-Agentur habe in 15 Jahren eine beeindruckende Erfolgsstory geschrieben. Besonders sei auch der moderne Campus in Lüneburg, der den Angestellten der Agentur moderne Arbeitsplätze biete. Das Lüneburger Unternehmen berät Firmen zu Themen wie Online-Marketing, Webentwicklung und Social Media.

