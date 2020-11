Stand: 16.11.2020 13:25 Uhr Lüneburger Polizei fasst zwei verurteilte Räuber

Die Polizei Lüneburg hat am Wochenende zwei verurteilte Räuber gefasst, die sieben Tage zuvor aus dem Maßregelvollzug der psychiatrischen Klinik geflohen waren. Sie hatten dort laut Beamten einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Zielfahnder spürten die beiden Männer nun in einer Wohnung in Lüneburg auf. Diese ließen sich widerstandslos festnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.11.2020 | 17:00 Uhr