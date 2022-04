Stand: 29.04.2022 21:56 Uhr Lüneburger Arena mit 800 Gästen offiziell eröffnet

In Lüneburg ist am Freitag die neue Multifunktions-Arena feierlich eröffnet worden. 800 geladene Gäste bekamen bei Live-Musik und einer Springseilshow einen ersten Eindruck, was die neue Arena zu bieten hat. Landrat Jens Böther (CDU) hob die Bedeutung der neuen Halle für die Region hervor. "So eine Halle ist einmalig in der Region. Und sie bietet allen Menschen neue Erlebnismöglichkeiten", sagte er dem NDR Niedersachsen. 3.500 Menschen finden in der Halle Platz. Sigrid Vossers, Geschäftsführerin der Betreiberfirma, lobte die Details, die zwar kaum einer sehe, aber wichtig seien: Barrierefreiheit, kein Geländer vor den Zuschauern - und: "Man kann von jedem Platz aus wirklich nah am Geschehen sein." Langfristig sollen hier rund 100 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden, unter anderem Konzerte und die Volleyballspiele der SVG Lüneburg. Nach Jahren voller negativer Schlagzeilen - vor allem wegen explodierender Kosten und Verzögerungen wegen Corona - hoffen nun alle Beteiligten, dass die Arena ein Erfolg wird.

