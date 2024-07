Stand: 17.07.2024 10:54 Uhr Lüneburg: Täter nach versuchter Automatensprengung in Maisfeld gefasst

Die Polizei hat im Landkreis Lüneburg drei mutmaßliche Automatensprenger auf der Flucht gefasst. Die Männer hatten laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Embsen versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Ein Fußgänger habe das verdächtige Trio sowie ein Auto mit laufendem Motor gegen 3.15 Uhr im Umfeld eines Sparkassen-Automaten in der Bahnhofstraße beobachtet, heißt es von der Polizei. Der Passant rief die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten ergriffen die drei Männer die Flucht mit dem Auto. Ihr Fahrzeug fanden Polizeibeamte in Barnstedt (Landkreis Lüneburg). Die Insassen flohen zunächst zu Fuß weiter. Die Beamten setzten eine Drohne ein und spürten die mutmaßlichen Täter am frühen Morgen in einem nahegelegenen Maisfeld auf. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Am Morgen wurden verdächtige Pakete aus dem Auto kontrolliert gesprengt. Den Geldautomaten haben die drei vermeintlichen Täter weder gesprengt noch geöffnet.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

Weitere Informationen Zahl der gesprengten Geldautomaten in Niedersachsen gesunken Das LKA verzeichnete 2023 einen Rückgang von 42 Prozent. Künftig soll die Sicherheit der Automaten verbessert werden. (21.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min