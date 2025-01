Stand: 20.01.2025 09:01 Uhr Lüneburg: Kunde bezahlt mehrfach mit Falschgeld

In Lüneburg ist am Samstag ein Mann erwischt worden, der mit Falschgeld bezahlt hatte. Die Mitarbeitenden einer Parfümerie seien stutzig geworden und hätten die Polizei informiert, sagte ein Sprecher. Die Beamten kontrollierten den 26-Jährigen und stellten mehrere falsche Geldscheine sicher. Der Mann hatte laut Polizei vor allem gefälschte 50-Euro-Scheine bei sich. Er zuvor auch in anderen Geschäften eingekauft. Nach Angaben der Polizei konnten anhand der Waren und Zeugen weitere Geschädigte ermittelt werden. Die Ermittler bitten nun insbesondere Mitarbeitende von Geschäften zu überlegen, ob auch ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (04131) 607 22 15 melden.

Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen.

