Stand: 13.11.2024 08:04 Uhr Lüneburg: Kommunales Holz-Stroh-Haus erhält Klimapreis

Das komplett in Holz-Strohbauweise gebaute Hortgebäude an der Anne-Frank-Grundschule in Lüneburg gehört zu den Preisträgern des Wettbewerbs "Klimaaktive Kommune 2024". Der kommunale Neubau sei in der Kategorie "Mittel- und Kleinstädte" vom Deutschen Institut für Urbanistik ausgezeichnet worden, so Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne). Die Auszeichnung ist mit 40.000 Euro dotiert. Den Angaben zufolge besteht das prämierte Gebäude aus den Baustoffen Lehm, Stroh sowie Holz und damit aus Materialien, die einen geringen CO2-Fußabdruck aufweisen. Den Strom für das Gebäude liefere zudem eine Photovoltaikanlage auf einem begrünten Dach, sagte Lüneburgs leitende Gebäudemanagerin Maja Lucht. Der Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ wird seit 2009 im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ausgelobt. In diesem Jahr wurden insgesamt 83 Beiträge in drei unterschiedlichen Kategorien eingereicht.

