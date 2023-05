Stand: 31.05.2023 09:02 Uhr Lüneburg: Feuerwehr evakuiert nach Brand Mehrfamilienhaus

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor hat am Dienstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der Brand brach gegen 21 Uhr im Keller aus. Nach Angaben der Polizei verqualmte Rauch das Treppenhaus bis in die fünfte Etage. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten zahlreiche Bewohner und begleiteten sie ins Freie. Verletzt wurde niemand. Fünf Wohnungen sind laut Polizei wegen des Rauchs derzeit nicht bewohnbar. Viele Bewohner seien bei Freunden und Bekannten untergekommen. Einige seien von der Stadt Lüneburg in Notunterkünften untergebracht worden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

